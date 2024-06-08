駁回開發商向市政府索收地賠償 欽州中級法院被指令繼續審理

【本報綜合報道】廣西一間房地產開發公司2008年通過競標獲得當地欽州港區一塊土地使用權，但入場施工不到一年，當地便宣布欽州港規劃變更，工程停建。公司原本應獲得約2.48億元人民幣（約2.7億港元）的補償，政府卻因程序問題一再延遲賠償。廣西高級人民法院近日對該案作出行政裁定，指令欽州中級人民法院繼續審理。

廣西紅樹林房地產開發有限公司（下稱紅樹林公司）2018年首次將欽州市政府訴至法院，最高人民法院終審裁定該案屬於行政訴訟的受理範圍。但欽州中院前年對該案作出一審裁定，稱該案不屬於人民法院行政訴訟受案範圍，駁回紅樹林公司起訴。該公司相關負責人認為，案涉會議紀要及批覆對補償方式、補償金額、支付日期，違約責任等均已明確，屬於行政訴訟受案範圍，因此不服一審判決，遂向廣西高院上訴。

廣西高院指一審處理不當 廣西高院認為，從本案糾紛產生到訴訟的過程來看，雙方當事人對收回案涉國有土地使用權並無異議，主要爭議在於補償方式或數額的確定，無論欽州市自然資源局、欽州市政府選擇以哪一種行政程序收回案涉國有土地使用權，都應給予土地使用權人相應補償。紅樹林公司訴請判令欽州市政府向其支付補償，具實體法上的請求權，一審法院裁定駁回紅樹林公司起訴，處理不當，廣西高院認為應糾正。