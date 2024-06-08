阻強拆爆命案 辯方稱防衞正當

控方證人指故意捅刺 法院未宣判 陝西省西咸新區村民張恒與父親為反抗非法拆遷，與50多名持械人員發生衝突，期間一名石姓拆遷人員疑被張恒刀捅身亡，包括張父在內的多人受傷。起訴書顯示，公訴機關認為石×等人的行為是違法強拆，但張恒明顯防衞過當，需負刑事責任。咸陽秦都區法院近日開庭審理，張恒的辯護律師認為是正當防衞，為其進行無罪辯護。庭審持續近6小時後結束，法院未當庭宣判。

逾50人持械闖入爆衝突 內媒周四報道，事發於去年4月，石×等逾50人持械強行破拆張家院門，進入屋內欲將張恒和父母帶離，雙方發生衝突。大批拆遷人員曾用滅火筒對屋內噴射，有多人持鋼叉等武器入屋，隨後屋內傳出喊叫聲、打鬥聲。衝進屋內的拆遷人員紛紛退到庭園，其中一人在屋門前倒下，被同行的人拖行數米後倒臥在地，該名死者便是石×。

此次參與的拆遷人員有兩人在事發時年僅15歲，多人前科纍纍，包括打架毆鬥、介紹賣淫、故意傷害、搶劫、賭博、吸販毒等，另有兩人曾因拆遷被刑事處罰。防衞過當和正當防衞成為本案焦點，公訴方指證人證詞能證明張恒故意捅刺石×，在對方喪失反擊能力下還在捅刺，屬於防衞過當。辯護律師則表示，所謂作證的拆遷人員與張恒的利益是對立的，無法真實客觀地陳述當時的情況。至此雙方各執一詞，法院未有定論。本報綜合報道