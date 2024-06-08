熱浪席捲華北 料最高達42℃

【本報綜合報道】內媒昨日引述中國氣象局消息指，今起北方地區將出現一次較大範圍的高溫天氣過程，北京、天津、河北等地區將出現35℃以上的高溫天氣，局部地區可能會出現40℃以上的高溫天氣。

華南未來10天多雨 中央氣象台預告，未來10天華南、西南地區等地持續多雨，華北、黃淮等地有持續性高溫。中央氣象台首席預報員楊舒楠在媒體通氣會上表示，內蒙古中西部、華北、黃淮等地的高溫天氣今日開始逐漸發展，上述地區將會出現35℃以上高溫，下周一之後整個高溫的強度會有所增強，局部地區可能出現39℃至42℃以上高溫，最高氣溫將接近或突破歷史同期極值，最強高溫時段將出現在下周一至四，需注意防範高溫影響。

國家氣候中心首席專家鄭志海另提到，今春全國平均氣溫為12.3℃，較常年同期10.9℃偏高，為1961年以來歷史同期最高。他解釋，今年全球多地出現高溫天氣，主因是全球變暖和大氣環流異常，對中國來說也是如此，今夏高溫天氣來得較早，高溫過程對全國也會比較頻繁。