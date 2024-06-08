今年204河現超警洪水 較平常多7成

【本報綜合報道】中國水利部昨日公布，今年以來，中國有204條河流發生超警以上洪水，較常年同期多七成。內地今年的汛情來得早、旱情局部重，全國面平均降水量214毫米，較常年同期偏多一成，其中珠江流域偏多四成。珠江流域北江曾發生特大洪水，是1936年有統計以來北江最早的洪水。