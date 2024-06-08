竊試題組織考試作弊 監考老師囚4年

【本報綜合報道】最高人民法院周三公布近年來生效的5個依法懲治組織考試作弊等犯罪典型案例，藉此進一步明確裁判標準，維護公平競爭、誠實守信的考試環境。其中一個案例是湖北省監利市某中學教師在2020年擔任監考人員，與他人共謀組織考試作弊，共收取33.8萬元（人民幣‧下同，約37萬港元），最終因組織考試作弊罪、非法獲取國家秘密罪判處有期徒刑4年，並處罰金兩萬元（約2.2萬港元）。

夥3人共收37萬贓款 案情指，陳×於2020年初先後邀約被告謝×、李×軍和熊×組織考試作弊，其中陳×負責統籌安排，聯繫考生及家長、收取費用、承擔開支、提供試題等。湖北省監利市人民法院審理認為，陳×以竊取方法非法取得法律規定的國家考試的試題，其行為已構成非法取得國家秘密罪，身為考試工作人員組織作弊，違法所得在30萬元（約32萬港元）以上應重罰。

最高人民法院指，近年來受經濟利益驅使，伴隨無線通訊技術的快速發展，考試作弊犯罪的組織化、團夥化程度愈來愈高。截至今年4月30日，人民法院審結的組織考試作弊罪，非法出售、提供試題、答案罪，代替考試罪案件共4,007件，判處罪犯逾1.1萬人，組織考試作弊亂象在一定程度上受到遏制，法律規定的國家考試秩序明顯好轉。