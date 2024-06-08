6月8日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月08日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
巴國總理與華國合署署長會談
中國國家國際發展合作署發布消息，國家國際發展合作署署長羅照輝前日在北京拜會訪華的巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫，表示中方願與巴方一道高質量共建中巴經濟走廊，將打造標誌性大項目與「小而美」民生項目相結合，增進治國理政經驗交流，切實加強安全風險防範。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240608-0608_00178_010/巴國總理與華國合署署長會談
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc