巴國總理與華國合署署長會談

中國國家國際發展合作署發布消息，國家國際發展合作署署長羅照輝前日在北京拜會訪華的巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫，表示中方願與巴方一道高質量共建中巴經濟走廊，將打造標誌性大項目與「小而美」民生項目相結合，增進治國理政經驗交流，切實加強安全風險防範。（綜合報道）