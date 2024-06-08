台雲林金門申參加海峽論壇

【本報綜合報道】兩岸交流平台海峽論壇本月15日將在福建廈門舉行，台灣雲林縣、金門縣政府已向陸委會申請赴陸許可。陸委會主委邱垂正昨日表示，陸委會不樂見地方政府參加海峽論壇，希望大家共同努力維護主權，並以台灣利益做考量。

陸委會指陸伺機分化 陸委會前日表示，海峽論壇是大陸對台統戰平台，藉此對台宣傳「反獨、促融、促統」，並伺機分化。台灣政府雖不樂見雲林縣、金門縣申請參加海峽論壇，但也不會阻擋。陸委會表明，禁止海峽論壇在台灣辦理相關活動，或與陸方合作舉辦，也不准推動「一國兩制台灣方案」等，如涉違法，主管機關將依法處理，提醒民眾從事兩岸交流時，不得擅自與陸方簽署協議、備忘錄等。

台灣工商企業聯合會前日邀請邱垂正以「兩岸經貿交流情勢與因應」為題發表主題演講，他指台方從未擋過大陸自由行，旅行團方面也是持對等立場，警告大陸「只要踩線到馬祖，我們就會積極的回應」。他又指台灣的兩岸政策從未改變，但呼籲台商警覺大陸日益增加的政經風險。