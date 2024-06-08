福建將當地台居民納基本醫保

【本報綜合報道】內媒前日報道，福建省日前發布通知，將在當地的台胞納入大陸社會保障體系，滿足其醫療保障需求和參保台胞享受同等醫療保障待遇，並就當地台胞參保政策、台灣居民居住證醫保應用、代辦台胞返台核退醫療費用、當地台資醫療機構醫保管理、當地台胞醫保服務等提出5項舉措。

《福建省醫療保障局關於促進兩岸融合發展做好台胞醫療保障相關工作的通知》指出，落實當地台胞一視同仁參加基本醫保，對在福建從業台胞、非從業台胞和台灣學生參加福建省基本醫療保險，實行與大陸居民相同的參保政策。此外，實現台灣居民居住證醫保應用同等便利，用以辦理基本醫療保險參保手續等；並要求在福建全省設立台胞服務中心，為台胞返台核退報銷「台灣健保」醫療費用提供一站式代辦服務。

該通知列明，支持在福建的台資醫療機構納入醫保定點，當地台資醫療機構實行與福建省醫療機構統一的醫保定點管理，一視同仁、平等對待。通知亦提出，優化在福建台胞醫保管理服務，設立台企台胞醫保服務專窗等。