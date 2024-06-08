繼華特使 澳洲外長亦訪所羅門

【本報綜合報道】中國政府太平洋島國事務特使錢波周二至周三訪問所羅門群島，會見所羅門新任總理馬內萊（Jeremiah Manele）。澳洲外長黃英賢前日亦訪問當地，表示澳方希望與所羅門以及區內「無懼自決」的國家建立更深厚關係。

冀深化雙邊關係 據中方通報，錢波與馬內萊就雙邊關係、務實合作及共同關心的問題深入交換意見。馬內萊重申該國新政府將繼續奉行對華友好政策，堅定恪守一個中國原則，與中方攜手共進，共同推動兩國新時代全面戰略夥伴關係邁上新台階。錢波另分別會見所羅門總理兼礦業部長托沃西亞、財長索加瓦雷、外長阿格瓦卡、議會反對黨領袖威爾等，並出席中國援所農村可持續發展項目物資交接儀式。所羅門在聲明中重申兩國特殊關係，自2019年與台灣斷交以來，大陸提供基礎設施、警務、衞生、教育、能源和農業支持，所羅門將會繼續加強雙邊關係。

黃英賢其後在所羅門首都霍尼亞拉開展為期兩天的訪問，前日表示澳洲是所羅門最大的發展夥伴，自馬內萊上月當選以來，澳洲已派出其第二和第三高級政府成員與他會面，希望深化雙邊關係。她又稱，希望在太平洋島嶼地區是所有人都可作出自己的決定，無畏地行使主權，和平地成長和生活在一起。