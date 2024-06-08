美智庫：大陸或藉隔離台灣建新常態

【本報綜合報道】解放軍艦機持續在台灣周邊活動，大陸昨日發布消息，近日東部戰區海軍某部組織多艘導彈快艇，連續多天在東海某海域組織實際使用武器、編隊運動等多課目訓練。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）分析指，比起封鎖，大陸短期內更可能對台灣進行「隔離」，即先公布加強海關規定，出動海上執法單位鎖定高雄港等，登上不合規定的船隻，從而建立台海新常態。

東部戰區續海上演練 東部戰區在多課目訓練中派編隊到達任務海區，雷達部位報告海區出現可疑目標後，在編定時間內摧毀目標。完成艦炮對海射擊後，光電兵通報發現海上不明目標靠近，各艇隨即展開對海輕武器實彈射擊。演練中各艇依次展開編隊運動、大角度轉向，情報偵察與電子防禦等課目訓練，檢驗武器裝備性能並提升部隊能戰勝戰能力。台國防部昨日另公布，截至當日上午6時的24小時內，偵獲解放軍軍機6架次、軍艦6艘次及海警船4艘次在台海一帶活動；兩架飛入台灣西南及東南空域，其中一架無人機距離鵝鑾鼻約45海里，一架直升機距離鵝鑾鼻約95海里。

CSIS周三發表報告指，大陸可能透過加強海關檢查規定「隔離」台灣，要求赴台船舶事先通報，並在台灣海港外部署執法船隻盤查，藉此對外宣示大陸有權將台灣全島列為「隔離區」。報告指出，「隔離」與已備受討論的「封鎖」並不相同，後者試圖切斷台灣與世界聯繫，屬於會令形勢升級的軍事行動；隔離則由執法單位主導，旨在將局勢保持在武裝衝突的門檻以下。

陸再批評美對台售武 另外，美國國務院日前宣布已批准向台灣出售F16戰機零件。中國大陸外交部發言人毛寧昨日回應時，批評美國對台出售武器，陸方對此強烈不滿，堅決反對。她指當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是「台獨」勢力的分裂活動和以美國為首的外部勢力對其縱容支持。陸方敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素，大陸將採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整。