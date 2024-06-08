兩岸國際

美智庫：大陸或藉隔離台灣建新常態

東部戰區海軍某部組織多艘導彈快艇連續多天在東海某海域進行多課目訓練。 東部戰區海軍某部組織多艘導彈快艇連續多天在東海某海域進行多課目訓練。
東部戰區海軍某部組織多艘導彈快艇連續多天在東海某海域進行多課目訓練。
【本報綜合報道】解放軍艦機持續在台灣周邊活動，大陸昨日發布消息，近日東部戰區海軍某部組織多艘導彈快艇，連續多天在東海某海域組織實際使用武器、編隊運動等多課目訓練。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）分析指，比起封鎖，大陸短期內更可能對台灣進行「隔離」，即先公布加強海關規定，出動海上執法單位鎖定高雄港等，登上不合規定的船隻，從而建立台海新常態。
東部戰區續海上演練
東部戰區在多課目訓練中派編隊到達任務海區，雷達部位報告海區出現可疑目標後，在編定時間內摧毀目標。完成艦炮對海射擊後，光電兵通報發現海上不明目標靠近，各艇隨即展開對海輕武器實彈射擊。演練中各艇依次展開編隊運動、大角度轉向，情報偵察與電子防禦等課目訓練，檢驗武器裝備性能並提升部隊能戰勝戰能力。台國防部昨日另公布，截至當日上午6時的24小時內，偵獲解放軍軍機6架次、軍艦6艘次及海警船4艘次在台海一帶活動；兩架飛入台灣西南及東南空域，其中一架無人機距離鵝鑾鼻約45海里，一架直升機距離鵝鑾鼻約95海里。
CSIS周三發表報告指，大陸可能透過加強海關檢查規定「隔離」台灣，要求赴台船舶事先通報，並在台灣海港外部署執法船隻盤查，藉此對外宣示大陸有權將台灣全島列為「隔離區」。報告指出，「隔離」與已備受討論的「封鎖」並不相同，後者試圖切斷台灣與世界聯繫，屬於會令形勢升級的軍事行動；隔離則由執法單位主導，旨在將局勢保持在武裝衝突的門檻以下。
陸再批評美對台售武
另外，美國國務院日前宣布已批准向台灣出售F16戰機零件。中國大陸外交部發言人毛寧昨日回應時，批評美國對台出售武器，陸方對此強烈不滿，堅決反對。她指當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是「台獨」勢力的分裂活動和以美國為首的外部勢力對其縱容支持。陸方敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素，大陸將採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整。
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