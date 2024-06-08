美日韓海警日本海岸首聯演 應對華

【本報綜合報道】日本海上保安廳、美國海岸防衞隊和南韓海洋警察廳前日在日本海岸開展首次三方演習，共有約280人參加，出動3艘船艦和直升機實施救援。報道指出，日美韓之間加強海上聯繫，以應對中國在推動其領土主張方面日益強勢的舉動。

今次演習模擬在京都府舞鶴市以北的日本領海外，南韓和美國的貨船相撞，起火的韓方船隻上10人跳海逃生等情況。參加訓練的有日本巡邏船若狹號、美國巡邏船維希號、南韓巡邏艦太平洋16號，以及兩架直升機。美方直升機吊救模擬漂浮者的假人運至若狹號甲板，若狹號派小艇前往漂浮者處將其撈起，3艘船艦同時向視作起火船隻的浮標噴水。訓練結束後，各艘船艦的船員在甲板上列隊，相互揮帽道別。

這是基於日美韓上月就加強合作達成共識而採取的舉措。三方的船長周三接受媒體訪問，若狹號船長中根正信稱將深化合作，提高救援技術。美方和韓方的船長也表示，互相了解過船隻設備等情況很好，希望藉今次演習分享經驗知識。

華艦艇釣魚島維權巡航 另外，中國和日本在釣魚島的主權爭議持續，中國海警昨日發布消息稱，中國海警2501艦艇編隊當日在釣魚島領海內巡航。中國海警局新聞發言人甘羽強調，中國海警編隊維權巡航活動是維護國家主權、安全和海洋權益的例行行動，是維護地區和平穩定、反制日方近期一系列消極舉動的必要舉措。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方奉勸日方謹言慎行、反躬自省、停止挑釁，中國海警將依法加強在中國管轄海域的巡航執法力度，堅決挫敗一切侵權挑釁圖謀。