菲指華海警船衝撞 阻撤走坐灘艦病人

中方稱如提前通報 會允許離開 菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）昨日指摘中國海警，阻擋菲方從在南海仁愛礁非法「坐灘」的登陸艦馬德雷山號，撤離一名生病的軍人，稱此舉野蠻及不人道。中國外交部發言人毛寧回應稱，中方在仁愛礁問題上的立場明確，如菲方提前通報，中方允許對方向坐灘軍艦運送必要的生活物資及撤離相關人員，但菲方不得以此為藉口向涉事軍艦運送建築材料，圖謀永久侵佔仁愛礁。

事發於上月，但昨日首次公開。塔里拉在社交平台發布的影片顯示，中國海警船和小船駛近菲律賓海岸防衞隊和海軍人員，疑透過揚聲器發出警告。他指出，雖然菲方已透過無線電及公共廣播系統通知中方這是一次基於人道主義的醫療撤離任務，中方仍進行危險的操作，衝撞載有病人的菲方船隻。

塔里拉在聲明中批評，中國海警展現的野蠻及不人道的行為，在他們的社會中沒有立足之地。他強調，普通的醫療撤離任務不應受到中方出動兩艘海警船、兩艘小船和兩艘橡皮艇騷擾，顯示他們阻止病人接受治療的意圖。中國駐菲大使館暫未回應指控。

華籲尊重南海習慣國際法 另外，「南海仲裁案裁決之審視」國際研討會前日在山東省青島市舉行，中國外交部條約法律司司長馬新民表示，遠海群島的整體法律地位和其海洋權利是確立已久的習慣國際法，可與《聯合國海洋法公約》並行，呼籲國際社會尊重習慣國際法規則。馬新民認為，菲律賓於2013年單方面提出的南海仲裁案，本質上是一場披着法律外衣的政治鬧劇，中國一直主張南海仲裁案所謂裁決非法無效，不接受任何基於該裁決的主張和行動。本報綜合報道