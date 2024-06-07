兩岸國際

《星戰》未上市玩偶 410萬元破紀錄成交
美國「遺產拍賣行」日前於拍賣會上，以52.5萬美元（約410萬港元）成交價，拍出一隻極其罕見的《星球大戰》角色波巴費特（Boba Fett）玩偶，成為全球最貴的古董玩具。其高度不足10厘米，是1970年代生產的《星球大戰》系列玩偶中僅存兩個模型之一，它在推出市場前被撤下生產線。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc