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《星戰》未上市玩偶 410萬元破紀錄成交
美國「遺產拍賣行」日前於拍賣會上，以52.5萬美元（約410萬港元）成交價，拍出一隻極其罕見的《星球大戰》角色波巴費特（Boba Fett）玩偶，成為全球最貴的古董玩具。其高度不足10厘米，是1970年代生產的《星球大戰》系列玩偶中僅存兩個模型之一，它在推出市場前被撤下生產線。
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