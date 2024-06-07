唐墓壁畫女子「出浴」 專家指是淘洗食物

【本報綜合報道】中國山西省考古研究院近日發布太原亂石灘唐代壁畫墓發掘簡報，指該座唐代壁畫墓是目前太原地區有紀年的唐代「樹下人物圖」壁畫墓中最晚的一座，對研究太原地區唐代樹下人物圖流行時間具重要意義。惟有網民發現壁畫似「女子出浴圖」，專家隨後解釋是錯覺，而是畫中女子在淘洗食物。

壁畫墓的東壁南部為生活作坊圖，畫幅高0.84米、闊0.94米，從左到右可看到男女合作將穀物從脫殼、磨粉、製作麵食等過程。壁畫另有一名婦人在盆內淘洗，地上還放有相同紋飾的大盆，身後有一個三足鍋，似在煮食。專家指該座墓屬於民間墓，規格等級不高，但壁畫保存較好，且有許多細節值得深入研究，對太原唐墓壁畫的研究具重要價值。