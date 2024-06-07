華人憑春節蒸糕作品 奪美食攝影年度冠軍

享有「美食攝影界奧斯卡」之稱的年度紅粉佳人美食攝影師大賽（Pink Lady® Food Photographer of the Year）周三揭曉今年得獎者，其中年度大獎由中國參賽者楊中華（Zhonghua Yang˙音譯）奪得。所有大賽入圍作品周三起在英國倫敦一間畫廊展覽，將於下周日結束。

楊中華的攝影作品名為《Red Bean Paste Balls》，拍攝了浙江省寧波市象山縣村民蒸製春節糕點紅豆糰的場景。大賽創辦人凱尼恩（Caroline Kenyon）評價，照片中製作的食物非常精緻，從鏤空屏風稜角圓形傾瀉而下的光線與圓形的紅豆糰形成鮮明對比，使該幅作品美妙和完美地平衡，充滿神秘、辛酸和光影的美感。

今年大賽的類別眾多，包括婚禮食物攝影師類、家庭食物類和街頭食物類等。各類別得獎作品均充滿表現力，如食品造型師獎第一名作品《Rhubarb Puzzle Love》，呈現出紋路規則的酥皮派，視覺效果豐富且充斥春意；還有將收穫帶回家類第一名作品《A Day in the Field》，顯示一名年輕農民扛着一擔稻芽穿梭稻田，畫面充滿活力和對耕作的期待。

數千作品來自逾65國 年度紅粉佳人美食攝影師大賽始於2011年，今年數千件參賽作品來自逾65個國家。凱尼恩表示，大賽旨在展示來自世界各地的美食故事，包羅食物盛宴或饑荒、婚禮或糧食援助等場景，充分展現其美麗和戲劇性一面，又指食物面前人人平等，參賽的攝影師皆有力地捕捉到這一點。本報綜合報道