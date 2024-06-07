波音客機事故頻生 行政總裁將受盤問

埃塞俄比亞航空737 MAX 8墜毀，空難現場一片狼藉（Getty Images圖片）

國會聽證會月中舉行 針對飛機製造商波音公司旗下737 MAX系列客機近期屢次發生事故，加上多名舉報人爆料，美國國會參議院一個小組委員會前天宣布，波音行政總裁卡爾霍恩（David Calhoun）本月18日前來聽證會作證。波音發言人對此表示歡迎，又指公司堅持最高安全及質量標準。

參議院常設調查小組委員會（PSI）主席、民主黨康涅狄格州參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）在聲明提到，波音2019年曾承諾徹底改革其安全慣常做法及文化，事實證明只是空頭支票，國民應該得到解釋。他批評波音多年來把利潤、股價及生產速度，放在安全、質素及責任之上，期待卡爾霍恩屆時證詞能夠重獲公眾信任，恢復該飛機生產商在國內經濟及國防核心作用。

解釋安全及解決措施 小組委員會成員、共和黨威斯康辛州參議員約翰遜（Ron Johnson）亦提到，多名舉報人提出質疑，再加上近期發生故障事件，人們開始憂慮波音飛機是否安全。他指波音到底已採取哪些措施，以及將採取哪些措施來識別及解決潛在製造問題，卡爾霍恩需為此向公眾解釋。

聲明最後提到，小組委員會3月時已得悉，有舉報人關注波音製造飛機時安全及質素問題，會內民主、共和兩黨成員事後作出查問，同時要求該飛機生產商及聯邦航空局（FAA）提供資料。

對於卡爾霍恩獲邀前往聽證會作證一事，波音發言人強調公司致力促進一種問責及透明文化，亦形容有關會面是一次機會，藉此分享公司已採取及繼續採取與加強安全及質素有關行動。

阿拉斯加航空一架737 MAX 9客機年初在飛行途中發生「甩門」，波音旗下多架飛機之後頻頻發生其他事故。美國司法部上月質疑，波音違反2021年達成和解協議。本報綜合報道

卡爾霍恩 波音737發生「甩門」事件。波音737發生「甩門」事件。