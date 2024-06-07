韓在野黨議員 當選國會議長

南韓最大在野陣營共同民主黨國會議員禹元植周三當選國會上半期議長，任期直至2026年5月為止。在國會周三召開全體會議上，在野陣營192名議員參與國會議長選舉，其中190人投下贊成票。根據規定，禹元植需退出共同民主黨，稍後會以無黨籍議員身份擔任國會議長。（綜合報道）