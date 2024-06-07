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佔史丹福大學挺巴 美拘13人
美國一群支持巴勒斯坦的示威者周三佔領史丹福大學一座辦公室大樓，警方接報進入大樓驅散示威者，拘捕13人，行動中一名警員受傷。校方表示，參與示威的學生將被勒令停學，高年級的學生不准畢業，並會配合警方的調查，確保示威學生須為自己行為負上責任。（綜合報道）
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