深圳書記晤巴國總理 籲加強多方面合作

【本報綜合報道】巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫周二率領龐大的經貿團抵達廣東深圳，開展5天訪華行程，是他今年3月第二次當選總理後首次訪華。深圳市委書記孟凡利同日會見夏巴茲‧謝里夫，強調為深化中巴全天候戰略合作夥伴關係、構建新時代更緊密中巴命運共同體，努力作出地方城市貢獻。

巴國官員及商務代表團到訪 除了政府高級官員外，夏巴茲‧謝里夫亦率領一個由79間巴基斯坦企業組成的商務代表團，欲與中國企業就工業、農業、礦業、能源和資訊技術等領域展開交流磋商，同時促進貿易自由化。他此行致力為中巴經濟走廊項目的升級加速，並討論促進貿易和投資，加強安全、能源、科技等領域合作，吸引中國投資是巴方此次訪問的重點議題。

孟凡利與夏巴茲‧謝里夫會晤時表示，將加強與巴基斯坦地方政府、企業和各方面務實交流合作，不斷在貿易往來、雙向投資、產業創新、人文交流等領域取得更多互利共贏成果。夏巴茲‧謝里夫指巴中是鐵杆朋友，此次訪華首站來到深圳，希望借鑑中國改革開放和經濟特區建設的成功經驗，加強在農業、訊息通訊、人工智能等領域交流合作，期待更多深圳企業到巴基斯坦投資興業。