韓小學生無故早退 摑副校長

【本報綜合報道】南韓全羅北道全州市一間小學周一有一名三年級男學生上課時無故早退，被副校長攔下後伸手多次向對方掌摑、咬和吐口水，家長來到學校後也對男童的老師動粗。全羅北道教師工會公布事發影片，令南韓社會嘩然。

影片可見，涉事男童一開始在教室後方老師的座位上，打電話要父母來接他，這時老師在一旁指摘他辱罵同學、毆打老師。男童掛掉電話後看見有鏡頭在錄影，上前試圖奪走鏡頭，老師伸手想制止時，男童大喊「放開」之後抽身，接着就一掌打向相機。

男童離開教室到走廊，副校長前來制止他無故早退，男童伸手掌摑副校長5次，一邊說「對啦，我就是甩巴掌了」、「你這混蛋」。男童又張口咬副校長手臂、用書包打他，更對他吐口水，副校長一直沒有還手。

母到場亦出手打老師 學校要求男童母親到校商談，豈料男童母親不僅沒有表示歉意，還出手打男童的老師，老師已報警處理。報道指，男童曾有在學校鬧事的前科，上月14日才被迫轉到事發學校。只要老師試圖制止男童生事，他的家長就會指摘校方不當管教和虐童，甚至報警。副校長表示，男童最需要的是接受治療，但最大困難在於家長不同意。校方已向全州教育支援廳申訴男童行為侵害教權，教師工會委員長也強調需要立刻對男童採取行動。