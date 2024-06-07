以軍白磷彈攻民宅 人權組織斥違國際法

以方反駁稱僅當煙霧彈 以色列繼續打擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯之際，國際人權組織人權觀察前天發報告批評，以色列國防軍由去年10月起使用白磷彈攻擊黎巴嫩南部多處民居，做法違反國際法。以軍反駁士兵只是把白磷彈當成煙霧彈使用，並非針對平民。另外，以軍昨宣布，已完成向黎巴嫩回教什葉派武裝組織真主黨發動大規模軍事行動部署工作。

經過訪問8名黎巴嫩居民，加上檢視47張（段）來自研究人員或網上照片及影片，報告指摘以軍曾使用白磷彈攻擊黎巴嫩南部至少5處地方，雖無證據表明有人因此燒傷，但研究人員聽到有人呼吸道出現損傷描述。根據黎巴嫩衞生部門統計，當地由去年10月直至上月28日為止，至少173人接觸白磷後需接受治療。

接觸氧氣即燃燒 直透骨骼 人權觀察黎巴嫩研究人員凱斯（Ramzi Kaiss）批評以軍行為是任意傷害平民，導致多人流離失所。他指以軍應在擁有其他危害較小替代武器情況下，立即停止在人口密集地區使用白磷彈。報告同時呼籲，黎巴嫩應向國際刑事法院（ICC）提交聲明，允許對方展開調查及檢控。

資料顯示，白磷一旦接觸氧氣就會燃燒，產生高熱、強光及煙霧，可作標示、信號、掩蔽用途，也可當成武器。人體一旦接觸白磷，會受直透骨骼燒傷及化學燒傷。幸存者即使康復，身上大面積疤痕亦會導致肌肉組織緊縮，同時面臨呼吸或器官衰竭風險。

面對人權觀察質疑，以軍強調有遵守與彈藥及使用白磷的國際法，白磷彈僅當成煙霧彈使用，而軍方亦規定不能在人口密集地區使用上述武器，僅得某些情況除外。哈馬斯去年10月突襲以色列後，黎巴嫩真主黨一度攻擊以色列，結果遭受反擊。本報綜合報道