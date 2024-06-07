俄：或輸出遠程武器核武反制西方

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周三在聖彼得堡出席一個國際經濟論壇時揚言，若德國提供武器給烏克蘭攻擊俄羅斯境內，將徹底破壞俄德關係，並警告俄羅斯或會向其他國家提供遠程武器，攻擊西方的敏感設施。他又指，西方國家假設俄羅斯永遠不會使用核武是錯誤，強調當國家領土完整或主權受到威脅時，可以動用一切手段應對，包括核武器。

斥德國援烏損俄德關係 美國和德國早前允許烏克蘭使用兩國提供的部分武器攻擊俄羅斯境內目標，普京警告這等同其他國家直接介入戰事，會令事態嚴重升級，批評德國作出危險舉動，徹底破壞俄德關係。他指出，如果美國陸軍戰術導彈系統及英國暴風影導彈等遠程武器獲准用作攻擊俄羅斯，莫斯科將更強硬地回應。

對於西方指控俄羅斯可能會攻擊北約成員國，普京指摘是一派胡言、愚蠢和瘋狂，不要把俄羅斯變成敵人，否則只會損害自己。 美國將於今年11月大選，普京指無論是拜登抑或特朗普勝選，俄美關係都不會有任何改變，俄羅斯會與美國人民選出的任何總統合作。

另外，對於烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基上周批准法國軍事教官前來訓練烏軍，俄羅斯外交部長拉夫羅夫周二表明，身處烏克蘭境內的法國軍事教官，將成俄軍合法攻擊目標。法國總統辦公室拒絕回應。