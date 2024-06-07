華南降雨減弱 神州北部迎高溫

【本報綜合報道】中央氣象台昨天表示，當日至今天影響華南的降雨系統減弱，強降雨範圍縮小，華北、東北等地受西風槽東移和冷渦發展影響，雷雨天氣頻發，需警惕短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。北部地區明天將出現一次較大範圍高溫天氣過程，華北、黃淮等地氣溫將超過35℃，高溫日數約一周，高溫最強時段出現在下周一至下昨天，部分地區將出現40℃以上高溫，接近或突破6月的高溫紀錄。

廣西玉林市、欽州市和北海市等多地，昨天繼續發布黃色雷電或橙色暴雨預警信號。報道稱，周二至周三的強降雨集中在華南，廣西、廣東多站出現暴雨，24小時最強降雨量為玉林的247.7毫米，刷新當地6月單日紀錄。有民眾拍下半座城泡在水中的畫面，洪水淹沒街道，多輛車被淹。另有民眾受困在陸橋下的涵洞，由消防向下搭梯解救。一座兩層高老舊民房在水浸泡期間突然倒塌，目擊者稱前一天因一樓進水已疏散屋內村民，倒塌時屋內無人。