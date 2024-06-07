受賄1.39億 山東政協前副主席囚終身

【本報綜合報道】山東省政協前黨組成員、副主席孫述濤受賄一案，山西省大同市中級人民法院周三公開一審宣判被告受賄罪罪成，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對查封、扣押、凍結在案的孫述濤受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，孫述濤2001年至2023年利用擔任山東省委組織部副部長，山東省威海市委副書記、市長，威海市委書記，山東省濟南市委副書記、市長，山東省政協黨組成員、副主席等職務上便利及職權、地位形成便利條件，為有關單位和個人在企業經營、項目承攬和職務調整等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合1.29億多元人民幣（約1.39億港元）。

查扣所得財物及孳息 大同市中級人民法院認為，孫述濤行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失。鑑於被告大部分受賄屬於未遂，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，犯罪所得財物及其孳息已全部查扣到案，對其依法可予從輕處罰，遂作出上述判決。