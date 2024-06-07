疑提供「根浴」 昆明3民營醫療機構受罰

【本報綜合報道】內媒早前暗訪雲南省昆明市，發現針對男顧客私處進行水療的「根浴」服務竟在醫院再現，被質疑是打「色情擦邊球」。內媒周三報道，被曝光的昆明3間疑似開展色情醫療服務的民營醫療機構，近期均被昆明市衞生健康委員會等部門給予行政處罰，當中有機構使用過期醫療器械。

其中，雲南仁愛醫院的營運機構雲南仁愛醫院有限公司，因違規使用其他形式誘導患者就醫，違反醫療機構資格管理相關規定，違反醫務人員管理相關規定，被昆明市衞生健康委員會給予警告、沒收違法所得15,480元（人民幣‧下同，約1.67萬港元）、罰款14萬元（約15萬港元），並吊銷外科（門診）診療科目的行政處罰。宜良五洲門診部因使用未按照註冊執業地點的醫生開展執業活動，被宜良縣衞生健康局罰款5,000元（約5,389港元），同時責令立即改正違法行為。

有機構用過期醫療器械 官渡民生醫院則分別被昆明市官渡區衞生健康局、官渡區市場監督管理局處罰。官渡區衞生健康局認定該醫院違規發布醫療廣告、醫療機構在執業活動中使用其他形式誘導患者就醫和超出核准診療科目開展診療活動，給予警告，罰款11萬元（約11.9萬港元）並沒收違法所得。該醫院又因使用過期醫療器械，被官渡區市場監督管理局認定，涉嫌未建立和執行醫療器械進貨查驗制度、未從具備合法資格的供貨者購進醫療器械及使用無合格證明文件和過期的醫療器械，沒收兩台男性性功能康復治療儀和一台男性性功能檢測儀，罰款5萬元（約5.4萬港元）。