帛琉遭黑客竊機密 總統矛頭指大陸

惠恕仁

【本報綜合報道】台灣的太平洋友邦帛琉早前傳出遭黑客攻擊，兩萬份政府文件失竊，疑為中國大陸策劃。正在日本訪問的帛琉總統惠恕仁周三證實，帛琉遭遇針對政府資料的首次重大網攻，並將矛頭對準大陸，預計陸方會因帛琉公開支持台灣而干預該國大選。

惠恕仁在東京受訪時表示，他支持帛琉承認台灣為「主權國家」，令他成為大陸眼中的敵人，認為陸方「可能希望將我除掉」，並讓其他更友好的人上台，或出手干預帛琉今年11月舉行的大選，並覺得「每場選舉都有中方介入」。對於美國開始討論在帛琉永久部署愛國者導彈系統以增強區域能力，惠恕仁則認為尚未有威脅，如果存在威脅，美方將部署該系統並對帛琉安全負責。

料病毒由俄開發 惠恕仁提到帛琉早前遭遇的網攻，稱發生在3月，分析顯示病毒可能是在俄羅斯開發、從馬來西亞發出，疑與大陸有關，因犯案者對金錢沒興趣，故推測有外國參與其中。他提到，當時帛琉才和美國簽訂為期20年的經濟和安全協議，認為大陸企圖弱化這些關係，暴露該國的脆弱。