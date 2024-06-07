倘解放軍攻擊 台防長稱可行使自衞權

【本報綜合報道】台灣新任防長顧立雄昨日首次赴立法院國防外交委員會備詢，他指台灣沒有發第一擊的問題，只會行使自衞權。若解放軍攻擊台灣艦機、攻擊本島及離島或進入台灣12海里海空域，台軍就可行使自衞權依比例反擊。有立委關注解放軍會否再有後續軍演，顧立雄說，不排除大陸軍隊將開展更多軍演。

顧立雄也提及將取消官兵休假回報平安、踢正步、刺槍術，以減法方式消除不符合戰訓本務的形式主義。他指出，經過這幾年台海周邊敵情應對，大家都有處置經驗和能力提升，現在回歸到去年經常戰備的處置規定以及原來相關輪值規定。他又表示，現在有近戰格鬥訓練，與之不符合的都取消，傳統刺槍術比較不具近戰格鬥功能，也會取消；同時確定以後廢除每天回報平安，改成有事再回報及離營宣教，禁止自由行等都會取消。

將開放台兵出境自由行 民進黨外交國防委員會立委、黨團副幹事長洪申翰周三在社交平台預告，國防部將修訂規定，開放台軍官兵出境旅遊的自由行，不再強制跟團，形容這是軍隊文明管理的重要里程碑。他指出，過去台軍、軍校老師、軍職醫護等多達18萬人參加國際學術研討會或休閒旅遊都必須跟團，出境自由受限，名義上為保護安全與防止洩密，但管理效果甚微。國防部同日證實，除原有團體旅遊外，將新增自助旅遊的相關規定，並引入外交部和衞生福利部疾病管制署的旅遊建議指標，確保軍人安全。