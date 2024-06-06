糞便化石收藏家設館 8000珍品任觀賞

【本報綜合報道】美國一名男子熱愛收藏古代動物糞便化石，他曾於2015年以收藏1,277塊糞便化石，榮獲健力士世界紀錄擁有最多糞便化石紀錄保持者。他早前在亞利桑那州威廉斯市設立一間糞便化石博物館，遊客可免費入場觀看館內約8,000件藏品。

弗蘭森（George Frandsen）自幼着迷於恐龍及化石，直到18歲參觀猶他州一間石頭及化石商店，激發他對糞便化石的好奇。他當時認為，研究糞便化石有助直接解構古代動物的飲食、行為及生長環境。他最初於2014年設立線上博物館，並在全國多個博物館舉行巡迴糞便化石展覽，反應熱烈。他去年毅然選擇辭職賣樓，從佛州遠赴亞利桑那州，與民眾共同探索糞便的科學意義。

入場者由嘲笑變震驚 博物館的糞便化石展品多元化，包括有疑為最大食肉動物雷克斯暴龍，長67.5厘米、闊15.7厘米的糞便化石。部分糞便化石更內藏牙齒，或表面留有咬痕。弗蘭森表示，許多民眾首次聽聞糞便化石博物館，會表現出惡心或嘲笑反應，但親眼目睹這些收藏後，往往受其多樣性而感到震驚並產生興趣。