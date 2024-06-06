美3童挖掘暴龍骸骨 拍成紀錄片即將解密

美國3名男童前年7月隨家人到北達科他州西南部遠足，偶然發現一塊恐龍大腿骨化石，隨後由考古團隊帶領下回到現場發掘，找到更多恐龍骸骨。經考古學家鑑定，該批骸骨屬罕見的青少年雷克斯暴龍。挖掘經歷當時獲隨行攝製組拍成紀綠片，將於本月21日上映，民眾不僅能了解雷克斯暴龍發育成長過程，更可窺探男孩們認真考察的過程。

時年7歲的利亞姆（Liam Fisher）和父親費希爾（Sam Fisher）注意到一塊從地底延伸而出的大腿骨，哥哥熱森（Jessin Fisher）和表哥馬德森（Kaiden Madsen）聞聲而至，熱森一眼便猜出是恐龍骸骨。費希爾隨後向科羅拉多州丹佛自然科學博物館脊椎動物古生物學館長利松（Tyler Lyson）查詢，對方獲得挖掘許可證後，眾人去年7月重返現場一探究竟，另發現帶有數顆雷克斯暴龍牙齒的下顎骨。利松指，該具雷克斯暴龍化石仍有許多骸骨嵌在一塊3噸重的岩石內，現正展開進一步研究。