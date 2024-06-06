英大選首場電視辯論 稅收成焦點

民調指辛偉誠先勝一仗

長達一個小時的辯論中，辛偉誠引述財政部分析報告指出，工黨競選承諾欠缺資金支持，一旦上台將向每個工薪家庭徵收2,094英鎊（約2.08萬港元），並要求施紀賢說明未來如何處理國民保健、結束罷工和解決移民問題。辛偉誠說：「記住我的話，工黨會提高你們的稅收。這是他們的基因。你的工作、汽車、養老金，只要你說得出，工黨就會徵稅。」