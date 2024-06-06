歸咎波音交機延誤 聯合航空縮減招聘

【本報綜合報道】美國聯合航空公司周二宣布縮減今年招聘計劃，因應飛機生產商波音交貨延誤，預計招聘數字將由每年慣常的1.3萬至1.5萬人，大幅減至約一萬人。至於早前聯合航空暫停的機長招聘已經恢復。

曾要求機長放無薪假 聯合航空人力資源和勞資關係主管吉博（Kate Gebo）指出，公司人手招聘計劃與機隊訂單和業務增長息息相關。波音飛機交貨延誤，降低聯合航空飛機使用率並導致人手過剩，聯合航空一度要求機長自願放無薪假。吉博透露，聯合航空今年1月起計已聘請4,000人，包括超過800名機長及600名機艙服務員。

美國眾議院交通和基礎設施委員會首席民主黨議員拉森（Rick Larsen）周二要求，取得波音向聯邦航空局提交的品質改進計劃，讓議員自行評估。

拉森認為波音企業安全和文化問題由來已久，要改變也將耗時甚久。航空小組委員會主席格雷夫斯（Garret Graves）希望聯邦航空局公開監督波音的實際指標。