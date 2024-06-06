王文濤訪葡萄牙 斥歐方干擾合作

【本報綜合報道】中國商務部部長王文濤轉到里斯本訪問，周二與葡萄牙經濟部長雷斯會晤。在談及公平競爭問題時，王文濤指出，歐方近來採取的系列貿易保護措施，嚴重干擾雙方產業互利合作，影響中國企業在歐投資發展信心。他強調，保護主義不是出路，而是一條危險的死路。

王文濤與雷斯重點討論推進中葡經貿關係、落實中葡論壇第六屆部長級會議成果等，稱中方願與葡方共同推動雙邊經貿關係持續健康發展，並與歐方平等討論雙方經貿關切，在擴大合作的基礎上公平競爭，使中歐經貿關係發展得更好。雷斯表示，葡方希望與中方繼續加強在雙向投資、農食產品貿易、便利人員往來、第三方市場等領域交流合作，推動中葡論壇發揮更大的作用；並認同擴大合作、公平競爭是解決貿易保護主義的正確之道，葡中企業要加強合作，為全球經濟發展提供更多正能量。

狠批打壓中資企業

王文濤同日另主持召開葡萄牙中資企業圓桌會，有企業代表反映近期歐盟以所謂公平競爭為由，持續打壓中資企業。王文濤表示，有關國家對中國不公平競爭的指摘完全站不住腳，真正的公平競爭應是自己努力跑得更快，而非想方設法絆倒別人；應是開放合作、平等互利，而非封閉排他、拉幫結派；應是遵守已形成國際共識的規則，而非隨意破壞和篡改規則。中方倡導合作共贏，但不迴避也不懼怕競爭，歡迎良性競爭，反對遏制打壓的惡性競爭。