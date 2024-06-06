緬甸小學爆手榴彈 1死23傷

【本報綜合報道】緬甸一間學校周二發生手榴彈爆炸事件，造成一死23人傷。據報，德林達依省土瓦鎮一所小學，一名學生發現一枚相信為武裝分子交戰時遺留的手榴彈，遂交給老師處理，詎料，期間不慎將手榴彈跌落地上引發事故，導致一名學生死亡，另22名學生及一名家長受傷，傷者已被送往當地醫院救治。