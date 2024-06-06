朝拆連接兩韓鐵路 韓美陸空聯演回應

南韓中止《九一九軍事協議》後，該國國家情報院昨日表示，有迹象表明北韓最近正拆除連接兩韓的東海線鐵路部分路段，消除遺留的韓朝交流合作。據報南韓最快本月在軍事分界線及西北部邊境島嶼恢復炮兵演習，韓美空軍昨日率先展開聯合空中訓練，美軍B1B轟炸機相隔7年再於朝鮮半島進行聯合制導攻擊武器實彈演習。

向朝挑釁行為發出警告 南韓國防部周三公布，韓軍同日派出多架F15K戰機、F35A戰機及KF16戰機，與美軍多架F35B戰機、F16戰機及B1B轟炸機在境內上空參與聯合演習。在過程中，美軍B1B轟炸機投下聯合直接攻擊彈藥（JDAM），是自2017年後再次參與同一聯合演習。分析指，此舉旨在應對北韓向南韓空飄「垃圾氣球」、發起全球定位系統（GPS）電波干擾攻擊等挑釁，同時對朝發出警告信號。

擬恢復西北島嶼炮兵演習 另外，南韓本周另與美軍開展大規模的渡江演習。南韓陸軍表示，今次美韓聯演為期5天，周一在首爾東南面的驪州市南漢江開始，出動約590名士兵和243架飛機和裝備，包括CH47D直升機、K1A2坦克和K808裝甲車。參演人員在3小時內搭建一座280米長的浮橋，讓車輛快速過河到達目的地，以提高聯合作戰及渡江能力。

韓軍消息人士透露，駐紮在西北部邊境島嶼的海軍陸戰隊部隊，計劃進行近5年來首次涉及K9自走榴彈炮的射擊演習。預計陸軍還將在位於此前指定為陸地緩衝區的3個射擊場，恢復炮兵演習。政府消息人士指，北韓拆走東海線北側路段的鐵路枕木，南韓國家情報院正監視事態發展。

針對南韓中止《九一九軍事協議》，並在軍事分界線及西北部邊境島嶼恢復炮兵演習，中國外交部發言人毛寧周三回答記者提問時稱，朝鮮半島形勢近期持續緊張，有關方之間對立、對抗加劇，中方對當前事態發展表示關切。她強調中方一貫致力於維護朝鮮半島和平穩定，支持有關方通過對話改善關係，反對任何加劇局勢緊張的言行，希望有關方保持冷靜克制，謹言慎行，為維護半島和平穩定發揮建設性作用。本報綜合報道