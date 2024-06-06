北約正建多條陸地走廊應對戰局

【本報綜合報道】英媒周二報道，北約正建設多條陸地走廊，以便萬一歐洲和俄羅斯爆發大規模地面戰爭，美國軍隊和裝甲車能夠緊急前往位於北約東翼的戰場前線。為防俄軍阻斷，北約目前選定5個歐洲國家的港口，供美軍經海路橫跨大西洋後登陸，軍隊屆時將不受常規限制，可自由運輸物資。

根據現有計劃，美軍將在荷蘭鹿特丹港口登陸，然後登上火車，經德國前往波蘭前線。若荷蘭部隊遭俄羅斯轟炸或鹿特丹港口受損，美軍可從意大利經斯洛文尼亞、克羅地亞抵達匈牙利；或從土耳其、希臘和巴爾幹半島登陸，通過保加利亞抵達羅馬尼亞；以及從挪威登陸，通過瑞典抵達芬蘭，最終到達北約東翼參與戰鬥。

選5國家港口供美軍登陸 北約聯合後勤和賦能司令部（JSEC）過去5年研究各條部隊行進路線，認為荷蘭、德國和波羅的海國家等北歐港口特別容易受到俄羅斯導彈攻擊。JSEC司令索爾弗蘭克（Alexander Sollfrank）形容，所有後勤準備都是為確保存在必要彈性。他指出烏克蘭深受俄羅斯遠程導彈襲擊後勤之害，擔憂北約欠缺保衞關鍵後勤樞紐的防空能力。