莫斯科住廈槍擊 兩路人遭射傷

【本報綜合報道】俄羅斯首都莫斯科東北部周二發生槍擊案，導致兩人受傷。檢察機關表示，一名身份不明的人從一座住宅大廈內以氣槍向街外射擊，兩名路人遭擊中受傷。另外，案發地點附近有車輛玻璃被擊毀，車內無人受傷，當局正調查涉事者身份。