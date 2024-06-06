兩岸國際

莫斯科住廈槍擊 兩路人遭射傷

莫斯科發生槍擊案。（Getty Images圖片） 莫斯科發生槍擊案。（Getty Images圖片）
莫斯科發生槍擊案。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】俄羅斯首都莫斯科東北部周二發生槍擊案，導致兩人受傷。檢察機關表示，一名身份不明的人從一座住宅大廈內以氣槍向街外射擊，兩名路人遭擊中受傷。另外，案發地點附近有車輛玻璃被擊毀，車內無人受傷，當局正調查涉事者身份。
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