大明湖工地坍塌3死 追責實習生惹議

大明湖排水分區項目去年12月30日早上7時許發生坍塌事故，直接經濟損失逾600萬元人民幣（約660萬港元）。濟南市應急管理局近日發布相關調查報告，認定這是一宗因現場管理人員違規組織施工作業、施工單位管理混亂、行業監管部門履職不到位導致的較大生產安全責任事故。報告顯示施工隊伍技術員路×英和四工區項目部項目質量員（實習生）王×璞已被司法機關採取強制措施，並建議將施工隊伍負責人王×法移送司法機關處理。

被指未及時送達停工指令

報告稱，該實習生因未及時將重要停工指令傳達到施工隊伍，對事故發生負有主要責任，涉嫌重大責任事故罪被建議由司法機關追究刑責。報告引起網民熱議，有人質疑實習生是否替事故「背鍋」。歷城區應急管理局工作人員周一回應指，如仔細看報告，就能發現是因一個重要法律文書交辦給該實習生，讓他當日送達，但因他個人原因沒送達，第二天就發生事故。有律師解讀指出，誰犯錯誰買單，實習生身份不應成為免於處罰的前置條件。本報綜合報道