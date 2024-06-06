鄭州醫院內拍劇 職員促病人家屬降哭聲

網傳影片顯示，在醫院內ICU區域不遠處，有疑似劇組工作人員架起燈光，照着一張病床，旁邊有拍攝設備。發文者余先生稱，其姊姊當時在哭，劇組竟要求她聲音小點，不要影響拍攝。余先生周一告訴記者，事發於上周五，當天其母在ICU搶救，姊姊在旁邊哭泣，原本相安無事，誰知一名劇組工作人員突然走過來，向其一家提出「小聲點哭」的要求。拍攝結束後，一名自稱醫院負責人對余先生一家表示，因拍攝受影響，劇組可能要起訴醫院。後來余先生得知，當時在拍攝短劇的是河南青木影視傳媒有限公司，上述所謂醫院負責人也是劇組人員。