辦證官網故障 建材貨車無法進入咸陽

【本報綜合報道】陝西省寶雞市一名司機近日前往同省咸陽市運送建材，卻因官方網絡系統故障，導致無法在網上辦理臨時進城通行證，最終被交警攔下。他事後向媒體抱怨，即使自己願意被扣分罰款，交警仍然不讓他進城送貨，造成許多不便。咸陽交警回應稱，網上辦證系統可能正進行維護，如果無法登錄，周一可以到交警支隊窗口辦理。

任師傅上周六運送18噸的地板磚到咸陽文林西路，被咸陽交警攔下，要求他使用手機申請辦理拉運建材的臨時進城通行證。

多次請求通融不果 然而，由於辦證系統網絡問題，任師傅多次提出申請，手機均顯示服務異常。任師傅幾近哀求，指地盤在等着這批建材，不能誤工，但交警不予理會。任師傅坦言，他是寶雞的司機，在寶雞交警執勤點就可以現場辦通行證，只要手續齊全就可以走，但咸陽必須在網上辦證，因此求告無門。咸陽市公安局交警支隊秦都大隊表示，臨時通行證必須辦理，因為路上都有閉路電視。對於網上辦證網絡異常，警方回應指暫時沒辦法。