湛江扣4違法拖螺船 檢2.1萬公斤魚獲

【本報綜合報道】自上月南海伏季休漁以來，廣東省海洋綜合執法隊伍加大休漁執法力度，嚴厲打擊涉漁「三無」（無船名船號、無船籍港、無船舶證書）船舶等非法捕撈行為。廣東省海洋綜合執法總隊在周一表示，其直屬三支隊當日凌晨在湛江市南三鎮大王廟附近造船廠扣查4艘違法拖螺船，以及約700袋重2.1萬公斤的魚獲。

通報稱，根據前期線索並綜合分析研判，執法人員周日下午鎖定上貨黑點為南三鎮大王廟附近造船廠，一方面派員實施陸路攔截，同時實施海上包抄。周一凌晨4時30分，陸上執法人員發現有非法捕撈船舶在該船廠靠岸卸貨，即時通知海上執法組封鎖海上通道，實施包抄堵截。陸上執法組翻越該廠大門，一舉查獲兩艘正在卸載的非法拖螺船。經現場取證後，執法人員再在南三鎮大王廟附近海域查獲另外兩艘非法拖螺涉漁「三無」船舶。各違法船舶已扣回公物倉作進一步調查處理，公安部已介入刑事偵查。