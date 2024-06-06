幹部貪方便 雲端存放機密 境外間諜易取得

隨着網絡雲功能不斷普及，雲端數據成為境外間諜情報機關關注的重點。中國國家安全部昨日發文稱，一些單位和個人為圖方便快捷，將敏感訊息或涉密事項上傳至雲端，造成相關敏感涉密訊息數據在互聯網上「裸奔」，給境外間諜情報機關網絡竊密帶來可乘之機。

公布多宗疏忽案例

國家保密行政管理部門近年公布多宗違規雲存儲國家秘密的案例，相關責任人在未經保密審查下，將涉密資料上傳至網絡，事後均受到嚴肅問責處理。其中某省直單位工作人員李×，利用自己的網盤私自保存機密級涉密資料；某縣級機關工作人員楊×為方便工作，擅自將收集到的大量文件資料上傳至網盤並回家下載使用，包括一份機密級文件、兩份秘密級文件；某縣領導幹部方×在未經保密審查下，要求辦公室員工將包含一份秘密級文件在內的15份文件材料上傳到網盤，並設置為分享模式供有關人員瀏覽。