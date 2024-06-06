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中俄被指干預歐洲議會選舉
歐洲議會選舉於今天至周日舉行，意大利傳媒周二引述情報單位警告，中國與俄羅斯正聯手干預當地投票，手法包括間諜活動、黑客和假數據。另有報告指，中國影音分享平台抖音海外版TikTok在選前核准含有政治假資訊的廣告。（綜合報道）
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