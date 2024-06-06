兩岸國際

美防長訪柬冀深化雙邊防務

美國國防部長奧斯汀周二訪問柬埔寨，在金邊分別與前總理洪森，以及洪森之子、現任總理洪馬內會面。奧斯汀表示，此行打算探索深化雙邊防務關係的機會。有分析指，洪馬內出任總理後，美柬關係處於轉折點，而美國則試圖重建與柬埔寨的關係。（綜合報道）
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