6月6日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月06日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
美防長訪柬冀深化雙邊防務
美國國防部長奧斯汀周二訪問柬埔寨，在金邊分別與前總理洪森，以及洪森之子、現任總理洪馬內會面。奧斯汀表示，此行打算探索深化雙邊防務關係的機會。有分析指，洪馬內出任總理後，美柬關係處於轉折點，而美國則試圖重建與柬埔寨的關係。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240606-0606_00178_009/美防長訪柬冀深化雙邊防務
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc