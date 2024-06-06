史丹福AI團隊認抄清華模型

由美國加州史丹福大學人工智能（AI）團隊開發的Llama3-V近日被發現疑似抄襲內地清華大學與AI公司面壁智能的開源模型MiniCPM-Llama3-V2.5，引發外界關注。史丹福團隊兩名作者周二承認他們確實存在抄襲行為，並對此正式道歉，承諾將撤下所有Llama3-V模型。（綜合報道）