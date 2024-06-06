加拿大議員涉夥中印干預選舉

【本報綜合報道】加拿大國會國家安全與情報委員會周一提交眾議院的報告指，來自印度、中國等的外國人員涉嫌不止一次，干預加拿大保守黨黨魁的選舉。報告又指，當地一些國會議員與中國存在有條件的互惠關係，換取對方動員其龐大網絡支持他們。

指收錢影響保守黨魁競選 加拿大總理杜魯多去年就外國干預大選事件，要求該委員會調查，委員會提交92頁長的報告，公開版本刪去政府認為具損害性和特許授權的資訊。報告指，一些國會議員行為令人非常擔心，包括當選後開始有意地協助外國政府行為者，在知情下接受外國政府的資金或好處，不當地影響國會事務或同僚。

報告列舉兩宗中國官員被指干預加拿大保守黨黨魁選舉的具體案例，以及一宗印度干預一場保守黨黨魁競選案例。另一案例涉及一名前國會議員任內與外國情報官員保持關係，主動提供在保密情況下獲得的資訊，但報告未透露是哪一國。加拿大副總理方慧蘭周二回應指，政府嚴肅看待外國政治干預的威脅，但未承諾將涉事議員趕出黨團或公開其身份。