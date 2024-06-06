西藏疑部署6架殲20 靠近印度
【本報綜合報道】美媒周二引述圖像情報分析組織「全源分析」（All Source Analysis）衞星影像指，6架疑似殲20隱形戰機部署在西藏日喀則空軍基地，該基地距離印度邊界只有約155公里。報道指出，殲20不常駐該處，今次部署非常罕見。
離印度邊界約155公里
全源分析上月30日表示，對日喀則空軍基地收集的衞星影像分析顯示，中方可能在印度邊境附近部署了殲20。美媒對地理空間數據提供商「哨兵中心」（Sentinel Hub）周日提供的開源衞星影像分析指，殲20仍部署在日喀則空軍基地，被視為中國對印度軍事威脅升級的明確信號。
報道指出，中國近年加強機場基建，軍民合用的日喀則機場在海拔3,810米，接近印度邊境，跑道已延長至5,000米。印度陸軍退役將軍夏爾馬（Rakesh Sharma）受訪指，殲20可配備射程逾300公里的導彈，在日喀則的部署和演習增加對印度錫金邦和阿魯納恰爾邦的威脅。
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