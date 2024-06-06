選舉臨近 又向大陸挑釁 拜登再提願意出兵保台

北京促恪守「一個中國」 停止武裝 距離美國總統選舉不足半年，美國總統拜登近日接受《時代雜誌》專訪時重提，他不排除動用美國武力保護台灣可能性。根據台媒統計，這已是拜登第5次表態願意出兵保台。在北京，外交部昨日敦促美方恪守一個中國原則，停止武裝台灣。

美稱不尋求台灣獨立 拜登上周二在白宮西翼大樓接受訪問，專訪周二出爐，內容包括外交政策事項等。當被問及動用武力保護台灣到底是甚麼意思時，拜登稱會視情況而定，指他已向中國大陸表明，美方不尋求台灣獨立，美方政策是不尋求台灣獨立，但若果陸方試圖單方面改變現狀，美方也不會不保護台灣，會繼續提供相關能力，與區內盟國協商。

至於在大陸武統台灣情況下，美國是否不會排除部署美軍到台可能性，拜登隨後回應：「不會排除動用美國軍事力量。」對於會否從菲律賓或日本的基地發動攻擊，他稱不能談論這個問題。台媒周二指出，拜登先前已四度表態願意出兵保台，對上一次是2022年9月。他當時受訪時被問到美軍是否會出兵協防台灣時回答：「會，若發生前所未有攻擊。」

台與美簽備忘錄保糧食供應 在北京，外交部發言人毛寧昨日回應登拜言論時指出，台海真正現狀就是兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，如何解決台灣問題是中國人自己事情。她提到陸方敦促美方認清「台獨」分裂勢力本質和野心，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持「台獨」承諾，停止武裝台灣，停止以任何方式向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

另一方面，台灣農業部周二宣布，在周一與美國簽署糧食安全合作備忘錄，將討論加強糧食安全策略與相關貿易措施，以確保台灣取得穩定並持續供應的穀物，促進雙邊農產貿易與確保糧食安全。

駐美國台北經濟文化代表處公使姜森與美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯簽署上述備忘錄，雙方將建立雙邊機制與對話平台，透過公私部門交換生產與需求等相關資訊。

台農業部指出，美國是台灣重要的穀物進口來源國，過去該部門透過多個場合及國際組織活動，與美國等貿易夥伴共同推動降低糧食損耗，以及關注氣候變化對農業生產及貿易影響，加強與農產貿易夥伴在公私部門的合作交流，確保糧食供應。台農業部強調，面對全球經濟環境變動、區域軍事衝突與氣候變化的嚴峻挑戰，維護糧食穩定供應及糧食安全對台灣等糧食淨進口地區均為當前重要課題。本報綜合報道

拜登多次提及願意出兵協防台灣（圖）。（Getty Images圖片） 拜登 毛寧