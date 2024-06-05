歐洲移民助經濟 文化融合現困難

歐洲曾經在上世紀80、90年代至2020年是富足及強大的社會，但如今受到兩大息息相關的挑戰，一是經濟，二是移民問題。

歐洲的經濟及移民問題，是歷史過去帝國及殖民主義所遺留，從16世紀及17世紀開始，歐洲大國如西班牙、葡萄牙、荷蘭、英國及法國等在海外建立大量殖民地，掠奪大量白銀、黃金及天然資源，建立了本土的商貿及工業繁榮、優良基建及富裕社會。這個發展也衍生了移民問題，首先是二次大戰後，亞非拉國家走向獨立自主，不少在地的中產紛紛移民到歐美，他們固然帶着大量資產而備受歡迎，但隨着歐洲國家走向富裕及出生率低，它們更需要招徠大量廉價的外籍勞工。

排外情緒 激化矛盾 德國於2018年就為了移民及難民生活花掉了納稅人230億歐元，俄烏戰爭後因為湧入100萬烏克蘭移民，開支更有增無減。文化、語言差異及工作機會不足，引發本土人民的擔憂及建立更強排外情緒。英國和法國因為過去殖民地的擔子極重，甚至出現了文化分化，法國如今有10%人口是回教徒，其中不少來自前殖民地阿爾及利亞的阿拉伯人，有些甚至是在獨立戰爭支持法國而不能不逃到法國定居入籍。可惜，他們的第二代及第三代仍被法國白人排斥，調查便發現這兩大社群跟主流很少接觸。

近年更多赴歐洲的移民及尋求政治庇護的來自利比亞、敍利亞及阿富汗，都是西方國家顛覆他們國家的後遺症。預測到2050年，歐洲的整體回教人口會達到14%，對比歐洲宗教世俗化下，是一個強勁的宗教文化及社會政治力量，但屆時歐洲還缺5千萬工作人口！不引入移民就要面對經濟衰退。

結果，歐洲還要花費大量公共開支同化及提供教育和職訓給移民，但又要緩和移民比例增加引發的社會排斥及衝突。就以德國為例，自2015年到德國的移民，只有64%適齡工作的人士找到工作，其餘還是依賴社會福利援助。當中，最大的問題居然是官僚主義，不單止找尋工作的要經年才獲得工作准許證，還有資格問題，因不少移民或難民在本國都沒有職業訓練制度，他們的修車、五金、建築及木工均是在職得來的技術，但不被承認，可幸仍有良心僱主聘用並設法幫他們拿到正式的工作資格。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻