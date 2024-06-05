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罕見淡藍色雨蛙今秋亮相
日本福岡縣筱栗町一名農民近日在田野發現一隻罕見的淡藍色雄性雨蛙，牠奇特的身軀藏匿在草叢異常顯眼。牠體長約3厘米，相信是基因突變導致天生缺乏黃色素，呈現出異常不同的淡藍色。牠目前交由當地中學生組成的水中生物研究會飼養，獨特的外貌使牠大受歡迎，今年秋天或將於校園祭期間公開亮相。
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