攜樣本自月背起飛 嫦娥六號進入軌道

【本報綜合報道】據中國國家航天局消息，昨日上午7時38分，嫦娥六號上升器攜帶月球樣本自月球背面起飛，3000N發動機工作約6分鐘後，成功將上升器送入預定環月軌道。上升器將與在環月軌道上等待的軌道器和返回器組合體進行月球軌道的交會對接，並將月球樣本轉移到返回器中；軌道器和返回器組合體將環月飛行，等待合適的返回時機進行月地轉移，在地球附近返回器將攜帶月球樣本再入大氣層，計劃降落在內蒙古四子王旗着陸場。

嫦娥六號周日至周一順利完成在月球背面南極艾特肯盆地的智能快速採樣，並按預定形式將月球背面樣本封裝存放在上升器攜帶的儲存裝置中。採樣和封裝過程中，科研人員在地面實驗室，根據鵲橋二號中繼星傳回的探測器數據，對採樣區的地理模型展開仿真並模擬採樣，為採樣決策和各環節操作提供重要支持。

無固定發射塔 難度更大 與地面起飛相比，嫦娥六號上升器沒有固定的發射塔架系統，而是將着陸器作為「臨時塔架」。與嫦娥五號月面起飛相比，嫦娥六號從月球背面起飛，無法直接得到地面測控支持，而需要在鵲橋二號中繼星輔助下，借助自身攜帶的特殊敏感器實現自主定位、定姿，工程實施難度更大。嫦娥六號上升器點火起飛後，先後經歷垂直上升、姿態調整和軌道射入三個階段，順利進入預定環月飛行軌道。